Усманов: Венгер может сам подготовить себе преемника в «Арсенале»

Акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов поделился мнением о судьбе в клубе главного тренера Арсена Венгера. Контракт французского специалиста истекает грядущим летом и пока не продлён.
«Я не думаю, что только тренер виноват в том, что происходит. Главный инвестор Стэн Кронке также несёт огромную ответственность.
Необходима определённая преемственность. Это включает в себя необходимость подготовки преемника. Я могу предположить, что Венгер сам может подготовить преемника.
К сожалению, я лично полностью изолирован от принятия решений в клубе. Вся ответственность лежит на основном акционере», — цитирует Усманова Bloomberg.