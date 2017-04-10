«Арсенал» пропустил по 3 гола в 4 гостевых матчах АПЛ подряд впервые с 1929 г.

«Арсенал» в эти минуты проводит матч 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». На текущий момент счёт 3:0 в пользу «орлов».
Подопечные Арсена Венгера пропускают не менее трёх голов в четырёх последних гостевых матчах чемпионата Англии. Ранее лондонцы пропустили по три гола в играх с «Челси» (1:3), «Ливерпулем» (1:3) и «Вест Бромвич Альбион» (1:3). Подобное происходит с «канонирами» впервые с сентября 1929 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал».