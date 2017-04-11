Кравец: Адамс? С ним я уже знаком. Если нет результата, нужно что-то менять

Нападающий «Гранады» Артём Кравец прокомментировал назначение легендарного защитника лондонского «Арсенала» Тони Адамса на должность главного тренера испанской команды.
«Наверное, если нет результата, то нужно что-то менять. С Тони Адамсом уже знаком, ведь он как спортивный директор был на клубной базе», — приводит слова Кравеца интернет-портал «Футбол 24».
Соглашение с Адамсом подписано до конца текущего сезона. После 31 матча «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 19-е место.