Симеоне является одним из кандидатов на должность тренера сборной Аргентины

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Аргентины, утверждает ведущее аргентинское издание Ole.
Как уже сообщал «Чемпионат», Эдгардо Бауса больше не является главным тренером сборной Аргентины. Бауса руководил сборной с августа 2016 года, под его руководством команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения).
Основным кандидатом считается Хорхе Сампаоли, в настоящее время возглавляющий «Севилью». При этом президент аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа запланировал поездку в Испанию, где намерен встретиться не только с Сампаоли, но и с Симеоне.
Аргентинские СМИ предполагают, что Симеоне откажется от предложения, а новым наставником сборной Аргентины станет именно Сампаоли.
В южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Аргентины после 14 туров занимает пятое место. Турнирную таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».