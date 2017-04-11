Заха: можно обыграть любого соперника, имея план на игру

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха прокомментировал крупную победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Отличная победа! Мы на подъёме. Этот результат придаст нам уверенности перед следующими играми.
Сегодняшний матч вновь доказал, что можно обыграть любого соперника, имея план на игру. Нужно работать весь матч и ждать своего шанса, а потом воспользоваться им. После второго гола мы поняли, что сможем обыграть „Арсенал“, – приводит слова Заха BBC.
После этой игры «Арсенал» (54 очка) остался на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» (34) занимает 16-ю позицию.