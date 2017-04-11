Энрике: Андре Гомеш? Очень жаль, когда вину за поражение сваливают на одного

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что никогда не обвиняет отдельных игроков в поражениях. Наставник сине-гранатовых сказал об этом после выездного матча 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). После этой игры в очередной раз подвергся критике полузащитник Андре Гомеш.
«Гомеш? Очень жаль, когда вину за поражение сваливают на одного игрока, двух или трёх. Это командный вид спорта, и такая критика мне кажется несправедливой. Результат этого матча ужасен, так как мы превосходили соперника и поплатились за единственную ошибку. Мы не сходим с ума ни при поражениях, ни при победах с крупным счётом», — цитирует Луиса Энрике Marca.