Альба рассматривает возможность перехода в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба не исключает смену клубной прописки по окончании текущего сезона, передаёт AS.
Согласно информации источника, Альба спрашивал у полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса и нападающего Педро Родригеса об английской команде и своих перспективах в ней. Футболист чувствует, что не пользуется в каталонском клубе тем доверием, которое было по отношению к нему раньше. В любом случае многое в вопросе будущего Альбы будет зависеть от нового наставника сине-гранатовых.
По итогам 31 тура Примеры Альба сыграл в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 16 из них. Он стал автором 1 гола и 4 результативных передач.