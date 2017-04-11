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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Митрофанов: «Зенит» сыграл последнюю игру на «Петровском» именно в этом сезоне

11 апреля 2017, вторник. 16:28. Футбол
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что петербургская команда сыграла последний матч на «Петровский» с «Анжи» (1:1) именно в этом сезоне, а не вообще. По его словам, вероятно, что иногда сине-бело-голубые ещё будут выступать на этом стадионе.

«Последний матч на „Петровском“ в этом сезоне. Мы специально сформулировали очень аккуратно. Потому что мы не до конца понимаем, что будет происходить в период подготовки к чемпионату мира, возможно, иногда придётся использовать «Петровский», возможно, отдельные кубковые матчи будем проводить там. Так что навсегда мы точно не прощаемся, «Петровский» остаётся в управлении ФК «Зенит». Но для клуба и болельщиков «эпоха «Петровского», когда стадион был домашней ареной клуба, – время очень важное, дорогое, и поэтому сказать слова благодарности и попрощаться с любимым клубным стадионом – лучше лишний раз, чем не прощаться совсем.

С новой ареной в этом смысле вообще ситуация удивительная. Потому что как такового матча-открытия сейчас на ней не будет. Сначала пройдут тестовые матчи, и зрители уже придут и увидят новый стадион. Потом Кубок конфедераций. Эффекта новизны уже не будет. И мы, если честно, до сих пор думаем, а делать ли матч открытия с праздником, концертом и т.д. на одной из первых игр следующего футбольного сезона или же, понимая, какое ещё количество доработок и доделок предстоит, перенести его вовсе на сезон-2018/19, после чемпионата мира. Довести стадион по-настоящему до качественного состояния и тогда для себя официально открыть.

Здесь важно понимать ещё вот что: стадион часто называют «Зенит-Ареной», нам это очень не нравится, потому что это психологически связывает объект, который создан, с деятельностью «Зенита». Что совершенно не так. Стадион носит отдельное название – «Санкт-Петербург». Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом «Зенита», но понимаем, что объективно этого не произойдёт условно раньше сезона-2019/20. В принципе, это не так уж необычно. Многие стадионы после открытия ещё 5-7 лет доделывали, к примеру, «Уэмбли», «Эмирейтс». Многие стадионы доделываются, совершенствуются до сих пор. То же самое будет и здесь. При этом важно понимать: у этого стадиона есть все предпосылки, чтобы стать со временем одним из лучших в мире», — цитирует Митрофанова «Фонтанка».
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Максим Митрофанов
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11 апреля 2017, вторник
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