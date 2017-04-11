К. Шмейхель: капитанская повязка — это мечта, но лучше бы Морган был здоров

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель рассказал, насколько важно для него будет носить капитанскую повязку в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Капитан «лис» Уэс Морган пропустит встречу из-за травмы.
«Ты всегда мечтаешь быть капитаном, но в моём случае это следствие неудачного стечения обстоятельств. Я куда больше хотел бы, чтобы Уэс Морган был здоров и готов к игре. Он остаётся в нашей команде вожаком. Уэс — прирожденный лидер. Думаю, это здорово, что он ездит с командой на каждый матч вне зависимости от того, может ли сыграть сам. Столь велико его влияние на коллектив», — приводит слова Шмейхеля пресс-служба УЕФА.
Поединок «Атлетико» — «Лестер» состоится 12 апреля в Мадриде.