Бартра, пострадавший в результате взрывов, выписан из больницы

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, получивший ранение в результате взрывов возле клубного автобуса и незамедлительно доставленный в больницу, уже находится дома, сообщает Marca.
У испанца были диагностированы повреждение руки, из-за которого врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, и психологический шок. Пока нет информации о том, какой срок ему придётся пропустить.
Автобус «Боруссии» начинал двигаться на стадион «Сигнал Идуна Парк», где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнётся в 19:45 мск.