«Зенит» поддержал дортмундскую «Боруссию» и Бартру

«Зенит» опубликовал официальное сообщение, обращённое к дортмундской «Боруссии» и футболисту этой команды Марку Бартре, которые пострадали в результате взрывов у клубного автобуса.
«Выражаем „Боруссии“ нашу поддержку в это непростое время. Скорейшего выздоровления Бартре», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Твиттере».
Автобус «Боруссии» начинал двигаться на стадион «Сигнал Идуна Парк», где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», но в этот момент произошли три взрыва. Бартра был доставлен в больницу с ранением, но, как сообщают испанские СМИ, его уже выписали. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнётся в 19:45 мск.