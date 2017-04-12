Джеррард: удивляюсь, как Матьё вообще носит футболку «Барселоны»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, подводя итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной», раскритиковал игру защитника каталонцев Жереми Матьё. Напомним, игра состоялась в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Матьё заменили в перерыве. Он провёл кошмарный первый тайм. Я удивляюсь, как он вообще носит футболку „Барселоны“. Он очень далёк от этого уровня», – приводит слова Джеррарда Squawka.
Ответная встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.