«ПСЖ» предложил Орье продлить контракт на три года

Руководство «ПСЖ» начало переговоры с защитником Сержем Орье о новом контракте. Действующий договор истекает лишь летом 2019 года, но в столичном клубе уже сейчас хотят его продлить.
Yahoo Sports сообщает, что 24-летнему футболисту предложили подписать трёхлетний контракт, однако ивуарийский защитник ответа пока не дал. По данным источника, Орье на волне критики по окончании сезона может покинуть команду.
В услугах защитника заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». На трансферном рынке футболист оценивается в € 15 млн.