Палата по разрешению споров РФС оштрафовала «Томь» по заявлению ЦСКА

В среду, 12 апреля, в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на котором было принято решение удовлетворить третье заявление ЦСКА о применении санкций в отношении «Томи» за неисполнение решения палаты от 03 ноября 2016 года.
«В связи с неисполнением решения палаты от 03 ноября 2016 года применить к ООО «ФК «Томь» г. Томи санкцию в виде штрафа», — говорится в сообщении на сайте РФС.
«Томь» не рассчиталась с ЦСКА за трансфер защитника Петра Тена. Футболист в сезоне-2015/16 играл за томичей на правах аренды. Впоследствии трансфер был выкуплен, но расчёт с «армейцами» полностью произведён не был. К «Томи» уже не впервые применены санкции из-за неисполнения решения палаты по данной задолженности.