«Сокол» одержал волевую победу над «Факелом», оставшись вдесятером при счёте 0:1

В матче 31-го тура ФНЛ «Сокол» принимал на своём поле «Факел». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл «Факел» после точного удара Максима Осипенко уже на седьмой минуте встречи. На 55-й минуте «Сокол» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Игорь Климов. Однако это не помешало хозяевам поля не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Два гола в составе саратовской команды записал на свой счёт Александр Мануковский.
«Факел» (46 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Сокол» (33) находится на 18-й строчке.