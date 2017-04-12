Жардим: в «Монако» довольны игрой Мбаппе, он достигнет высокого уровня

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отметив игру 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, который оформил дубль в этой встрече.
«Мбаппе постоянно развивается. Он с нами второй год и усердно работает над собой. Килиан понимает, что к чему, и мы довольны его выступлениями. Не только сегодняшней игрой. Он пропустил матч «Монако» с «Анже», чтобы подойти готовым ко встрече с «Боруссией». Думаю, он достигнет высокого уровня. Всегда ему говорю о том, что прогрессировать можно, только усердно работая, и мы ему в этом поможем.
Что касается ничьей в этом матче, то мы понимаем, что сейчас только на полпути в полуфинал», — цитирует Жардима пресс-служба УЕФА.