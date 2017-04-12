Мбаппе признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Монако»

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком первого гостевого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2).
Форвард точным ударом на 19-й минуте открыл счёт в этой встрече, а на 79-й минуте при счёте 2:1 в пользу французской команды оформил дубль.
На счету Мбаппе уже четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов текущего сезона. При этом все свои мячи футболист забил в играх стадии плей-офф. Ранее Килиан отличился в первой и ответной встрече с «Манчестер Сити» в 1/8 финала.