Фердинанд: Роналду — одержимый футболист, жаждущий прибавлять с каждым годом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал нападающего «Реала» Криштиану Роналду, с которым он когда-то вместе выступал за манкунианцев, одержимым футболистом.
«Роналду — одержимый человек и одержимый футболист, жаждущий прибавлять с каждым годом. То, какую планку он ставит перед собой, просто невероятно», — цитирует Фердинанда BT Sport.
Португалец стал главной звездой первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Он оформил дубль, и на нём сфолил полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес, получивший вторую жёлтую карточку и удалённый с поля на 61-й минуте.