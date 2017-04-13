Мюллер: «Бавария» рада, что счёт остался 1:2, в Мадриде будет шанс всё исправить

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
«В матче были различные фазы. У нас были хорошие возможности, мы могли сделать счёт 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у „Реала“ не были ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга — и гол. А потом произошло удаление. Таким образом чаша весов перевесила в другую сторону.
В итоге мы рады, что счёт остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс всё исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.