Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины, сообщает Marca.
Согласно информации источника, руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) уже контактировало с этим специалистом и получило его согласие. AFA также рассматривала кандидатуру наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
В конце текущей недели Сампаоли должен будет провести переговоры с руководством AFA относительно условий своего контракта, а также решить вопрос расставания с «Севильей».
Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может покинуть андалусский клуб, заплатив компенсацию в размере € 1,5 млн.