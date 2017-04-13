Кришито: главная задача «Зенита» — сократить отставание от «Спартака»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, признанный лучшим игроком клуба по итогам марта в РФПЛ, поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Я впервые получил эту награду и очень счастлив. Но вообще, сейчас главная задача — сократить отставание от «Спартака». Нам всем: клубу, команде, болельщикам — нужна только победа в воскресной игре», — цитирует Кришито пресс-служба клуба.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало – в 20:00 мск.
Берите Доменико Кришито в Суперконкурсах!