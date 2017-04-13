Бышовец: праздновал ли я возвращение «Динамо» в РФПЛ? Морса махнул

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выход московского «Динамо» в Премьер-Лигу.
«Вчера удалось понаблюдать со стадиона. Выход «Динамо» был очевиден. Уровень тренеров и игроков гораздо выше, чем у соперников. Всё складывалось очень предсказуемо.
Во вчерашнем матче я ждал качественной игры, но важнее был результат. Думаю, что динамовцы должны занять чистое первое место. Не считаю, что надо говорить о выходе команды в Премьер-Лигу, задача должна быть максимальной.
Праздновал ли я? Морса махнул, в остальном нет. Сейчас беспокоит условие соответствия задач, которые будут ставиться перед командой в следующем сезоне. Думаю, будут созданы условия — будет результат.
Перспективы у команды есть. Очень хорошая молодёжь, но всё это стоит подкрепить опытом. Самое главное, чтобы был достаточный уровень амбициозности.
Нельзя снимать вопросы результата. Сейчас есть возможность поэкспериментировать, попробовать различные тактические схемы, сочетание игроков. Теперь это имеет право на жизнь», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.