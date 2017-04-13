Президент НСФЛ — о драке: почти все матчи лиги проходят в подобном напряжении

Президент НСФЛ Андрей Стукалов прокомментировал инцидент, который случился во время сегодняшнего матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного. Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.
«На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча. Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, «пожар» удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки.
В полицию никого не забирали, полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Всё закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре. Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражён в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации, ждём решения главного арбитра.
Конечно, такое недопустимо на поле. Нужно выявить этих людей. У нас есть дисциплинарный регламент, который подписывали все команды. Он касается и драк, и оскорблений судей, и нецензурного поведения на футбольном поле. Не знаю, каким будет решение, но знаю точно, что КДК в любом случае будет собираться и рассматривать инцидент повторно. Что со здоровьем пострадавшего парня? Я созванивался с тренером, он говорит, что всё нормально и тяжёлых последствий нет. Вроде пока всё хорошо. Но нужно посмотреть, что будет к вечеру или к утру», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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