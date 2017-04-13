Лещенко: Погребняк получает безумные деньги для игрока, сидящего на лавочке

Заслуженный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым прокомментировал возвращение клуба в российскую Премьер-Лигу, а также высказался о нападающем бело-голубых Павле Погребняке.
«Я очень счастлив. Вчера отправил видеопоздравление динамовцам. Никто не сомневался в их выходе. Вопрос в том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге, соответствовать уровню. И пока что я этого уровня не вижу. Да, есть Панченко, Козлов, но нужно усиление. Иван Темников? Уровень футболиста проявляется в конкурентной среде. Не знаю, как он будет выглядеть в Премьер-Лиге. Футболист одарённый, посмотрим. Думаю, нужен хороший нападающий. Может быть, в полузащиту стоит приобрести грамотного игрока. Уверен, тренерский состав знает, что делает. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за еврокубки. Это нужно для зрительского интереса, которого последнее время нет.
Ситуация с Погребняком — на совести футболиста. В этом году он играл немного. Это некрасиво. Нужно или разгрузить зарплатную ведомость, или заставить играть. Но ему уже за 30 — думаю, его карьера подходит к концу. Деньги, которые он получает — безумные для того, чтобы сидеть на лавочке», — сказал Лещенко.