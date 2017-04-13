Румменигге: Левандовски 100% вернётся на поле в ответном матче с «Реалом»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что нападающий Роберт Левандовски будет готов к ответному матчу с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Польский футболист из-за травмы плеча пропустил первую игру, закончившуюся победой мадридской команды со счётом 2:1.
«Наш медицинский штаб отлично поработал, но выпускать Роберта в первом матче было серьёзным риском. Ко второй игре он 100% вернётся на поле», — цитирует Румменигге Goal.
Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 18 апреля в Мадриде.