«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Видеообзор матча

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя. Встреча проходила на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян на 36-й минуте вывел свою команду вперёд. Бельгийцы отыгрались в самом конце поединка усилиями Леандера Дендонкера.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» состоится 20 апреля в Англии.
Видео всех голов матча «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.