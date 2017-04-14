Собянин: спортивная, транспортная инфраструктура к ЧМ-2018 в Москве будет в срок

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что вся необходимая столице инфраструктура для проведения Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 будет готова вовремя.
«Точное количество приезжих угадать сложно, потому что это не только туристы из дальнего зарубежья, но и большое число россиян: жителей Подмосковья и других регионов. По крайней мере можно точно сказать, что это будут сотни тысяч людей. И для этого мы готовимся по ряду направлений. Это спортивная инфраструктура. Слава богу, есть уже на сегодняшний день стадион «Спартак», построенный за частные деньги, и заканчиваем строительство «Лужников». Со спортивной инфраструктурой вообще сомнений нет. Она будет подготовлена в сроки и качественно.
Мы ввели ещё одну станцию метро возле стадиона «Спартак», ввели станцию МЦК возле «Лужников», поэтому дополнительная инфраструктура к конкретным привязкам, к стадионам, сделана. Плюс к тому в целом идёт активное развитие транспорта в городе, инфраструктуры, в том числе аэропортовой инфраструктуры, поэтому здесь тоже сомнений нет — мы справимся.
Также мы вводим большое количество нового гостиничного фонда. Так что я думаю, что всем хватит места, и сделаем всё, чтобы и гости, и москвичи чувствовали себя комфортно в этот достаточно непростой период», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».