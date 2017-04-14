Оляс: некоторые болельщики, устроившие беспорядки, приехали в Лион из Германии

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал инцидент, произошедший перед началом четвертьфинального матча Лиги Европы с «Бешикташем». Игра началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые на трибунах устроили фанаты турецкой команды. Оляс был вынужден отправиться на фанатскую трибуну, чтобы урегулировать ситуацию.
«Некоторые наши болельщики получили серьёзные травмы. После того как турецкие фанаты начали бросать пиротехнику, у наших поклонников не было другого выбора, кроме как выбежать на поле. Иначе бы они оказались в ловушке.
Болельщики, устроившие беспорядки, были очень хорошо организованы. Некоторые из них приехали на матч из Германии, хотя официально их не должно было здесь быть. Однако кто-то продал им билеты.
Я действительно думал, что матч не состоится, и это стало бы катастрофой для „Лиона“. Однако мы убедили наших болельщиков, что игру нужно провести. За это доброе дело мы были вознаграждены во втором тайме. Возможно, таким образом судьба отдала нам должок. Мы показали, что являемся организованным клубом, в котором каждый знает, за что несёт ответственность», — приводит слова Оляса L`Equipe.