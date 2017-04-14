КДК ФФУ засчитал «Полтаве» техническое поражение в матче с «Шахтёром»

КДК ФФУ принял решение по несостоявшемуся матчу четвертьфинала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтёр». Хозяевам было засчитано техническое поражение, сообщает «Команда №1».
Матч не состоялся из-за того, что президент «Полтавы» Леонид Соболев отказался переносить встречу со стадиона «Локомотив». ФФУ в то же время запретила проводить матч на домашнем стадионе «Полтавы» из-за низкого качества поля.
Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Кубка Украины, где дома сыграет с «Днепром». Матч состоится 26 апреля.