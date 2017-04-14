Сампаоли опроверг информацию о том, что согласился возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал новость о том, что он якобы согласился возглавить сборную Аргентины. Именно чилиец считается главным претендентом на вакантную должность.
«Мне нечего сказать по этому поводу. Я не говорил о том, что возглавил сборную Аргентины. Чтобы говорить об этом, нужно лично встретиться, но никаких встреч не было.
Меня также отправляли в «Барселону», сборную Нидерландов, «Арсенал». Когда что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Пока никаких встреч с руководством аргентинской ассоциации не было», — цитирует Сампаоли Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за € 1,5 млн.