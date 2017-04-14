Бабель назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Бешикташа» Райан Бабель признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА.
Нидерландский футболист, ставший автором единственного гола «Бешикташа» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (1:2), набрал 34% голосов болельщиков. Вторым по итогам опроса стал хавбек «Аякса» Дави Классен (30%), отметившийся дублем в матче с «Шальке-04» (2:0), третьим — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян (25%), который забил единственный гол манкунианцев в игре с «Андерлехтом» (1:1).