Три футболиста из «Аякса» попали в символическую команду недели Лиги Европы

Полузащитники «Аякса» Донни ван де Бек и Дави Классен, а также форвард команды Амин Юнес попали в символическую команду недели Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Футболисты приняли участие в домашней победе клуба над «Шальке-04» (2:0) в первом матче 1/4 финала турнира. Оба гола в этой встрече записал на свой счёт Классен.
Полностью символическая команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом: голкипер – Ральф Ферман («Шальке»); защитники – Марсело («Бешикташ»), Кара Мбоджи («Андерлехт»), Жереми Морель («Лион»); полузащитники – Корентин Толиссо («Лион»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Донни ван де Бек («Аякс»), Дави Классен («Аякс»); нападающие — Амин Юнес («Аякс»), Йон Гвидетти («Сельта»), Яго Аспас («Сельта»).
Ранее сообщалось, что лучшим игроком недели признан нападающий «Бешикташа» Райан Бабель.