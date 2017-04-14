Буффон и Хедира не помогут «Ювентусу» в матче с «Пескарой»

Голкипер Джанлуиджи Буффон и полузащитник Сами Хедира не помогут «Ювентусу» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии с «Пескарой», который пройдёт на стадионе «Адриатико» 15 апреля, сообщает пресс-служба клуба.
Тренерский штаб команды во главе с Массимилиано Аллегри принял решение предоставить игрокам отдых после домашней победы над «Барселоной» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ожидается, что в отсутствие Буффона место в воротах займёт Нето, а в запасе у туринцев останутся два вратаря — Эмиль Аудеро и Маттиа дель Фаверо.