Инсинье близок к продлению контракта с «Наполи» до 2022 года

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом. Текущий договор истекает в 2019 году.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, 14 апреля руководство неаполитанцев во главе с Аурелио Де Лаурентисом провело встречу с представителями 25-летнего футболиста. Стороны достигли договорённости о продлении контракта. Новое соглашение Инсинье с «Наполи» будет рассчитано до 2022 года, а зарплата футболиста вырастет до € 4,5-5 млн.
В нынешнем сезоне Инсинье провёл 30 матчей в чемпионате Италии и забил 14 голов.