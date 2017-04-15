Гвардиола: надеюсь, сможем заставить Сильву стать лучшим игроком «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень игры полузащитника команды Давида Сильвы.
«Я счастливый человек, потому что мне довелось тренировать Хави и Андреса Иньесту. Сейчас ситуация не изменилась, поскольку со мной вместе работает Давид Сильва. Он впечатляет меня на каждой тренировке. Давид выступает на высоком уровне уже много лет. Недавно он провёл 300-й матч за „Манчестер Сити“. На мой взгляд, для Сильвы это не предел, он может пойти дальше. Надеюсь, мы сможем заставить Давида стать лучшим игроком команды. Нужно лишь донести до него, что он может играть ещё лучше. Он настоящий боец, у него характер победителя.
Когда я был тренером „Барселоны“, у меня состоялся разговор с Унаи Эмери, который тогда руководил „Валенсией“. После нашего матча Эмери сказал мне: „Сильва — тот игрок, который нужен “Барселоне“. Поверьте мне". Теперь я понимаю, что он был полностью прав, поскольку Сильва – неординарный игрок", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В нынешнем сезоне Сильва провёл 29 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных пасов.