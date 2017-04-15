Эмери: такая битва за чемпионство полезна для лиги, но очень сложна для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Анже» (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции.
«Это был сложный матч. Мои парни сыграли хорошо, активно прессингуя и навязывая борьбу в воздухе. У нас были некоторые проблемы, но Трапп сыграл хорошо. Мы довольны, что взяли три очка, довольны показанной игрой. Команда была хорошо подготовлена и сосредоточена.
Должен поздравить своих игроков с тем, что они сыграли, как и должны были, чтобы продолжить борьбу за чемпионство в этом непростом чемпионате. Такая битва за чемпионство полезна для лиги, но очень сложна для нас», — приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».
После этой победы «ПСЖ» набрал 74 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице французского первенства. Парижане набрали столько же очков, что и лидирующий «Монако», но монегаски провели на матч меньше.