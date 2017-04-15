Куртуа: преследователи «Челси» испытывают ещё больше давления, чем мы

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа накануне выездного матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение лондонцев в матче с «Кристал Пэлас» (1:3) и заявил, что синие испытывают меньше давления, чем их преследователи в лиге.
«В игре с „Кристал Пэлас“ мы были слишком расслабились — мы рано забили, и вели в чемпионате с отрывом в 10 очков. Но я думаю, что команды, которые стараются догнать нас, испытывают ещё больше давления, чем мы, ведь им нужно побеждать, чтобы сократить отставание», — приводит слова Куртуа Sky Sports.
Голкипер также заявил, что не жалеет о том, что ему давно не удавалось отыграть «насухо», покуда его команда набирает очки.
«У нас была отличная серия „сухих“ побед, и жаль, что сейчас мы пропускаем в каждой игре. Но главное — выигрывать и забивать, и это — то, что что мы сейчас делаем», — сказал футболист «Челси».
Матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 16 апреля, начало — в 18:00 мск.