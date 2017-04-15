«Эвертон» запретил журналистам The Sun посещать «Гудисон Парк»

«Эвертон» ввёл запрет на посещение своего домашнего стадиона «Гудисон Парк» и всех клубных объектов представителям издания The Sun за текст колумниста Кельвина Маккензи о полузащитнике Россе Баркли, сообщает пресс-служба ливерпульского клуба.
«Газета должна знать, что любой выпад на город, уважаемое сообщество или личность являются неприемлемыми», — говорится в заявлении пресс-службы.
В материале Маккензи сравнил 23-летнего английского футболиста, чей дедушка родился в Нигерии, с гориллой. Журналист также написал, что сравнимые по зарплате с Баркли жители Ливерпуля являются наркоторговцами. Позже The Sun извинился за текст Маккензи, а руководство издания объявило об отстранении колумниста от работы.