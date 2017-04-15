Прядкин удивлён бурной реакцией на новость о внесоревновательном допинг-контроле

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что РФПЛ не видит никаких проблем во введении внесоревновательного допинг-контроля. В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю. Тестирование будет осуществлять Британское антидопинговое агентство (ЮКАД).
«Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика. Было указание Минспорта и РФС представить места и сроки тренировочных сборов для того, чтобы специалисты могли приехать в любое время и взять пробы. Но ведь и раньше к нам приезжали и брали пробы, ничего сверхъестественного в этом нет.
Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ информированы про запрещённые препараты. Если соответствующие международные организации вносят какой-то препарат в список запрещённых, к нам сразу же приходит информация от соответствующих ведомств, а мы предупреждаем клубы. Многие думают, что сейчас начнут повально проверять клубы и начнёт что-то всплывать. Это полная ерунда, у нас везде грамотные специалисты, и они за это отвечают», — приводит слова Прядкина ТАСС.