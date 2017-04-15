Колосков — о проверке клубов РФПЛ на допинг: убеждён, что ничего не найдут

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) со второго квартала 2017 года будет проводить внесоревновательное допинг-тестирование игроков клубов РФПЛ.
«Отношусь к этому спокойно. Наша допинговая лаборатория потеряла аккредитацию, поэтому все пробы направляются в британскую лабораторию. Ничего страшного в этом нет. Другое дело – кто за это будет платить? Если это обяжут делать наши клубы, то это колоссальные расходы, которые никак не отражены в бюджете. Мы рискуем получить очередных банкротов.
РФС нужно контактировать с ВАДА, чтобы понять, кто и за что будет платить. Что касается UKAD, то Антидопинговое агентство не имеет права проверять наших спортсменов на допинг. Всё решает ВАДА.
Попытка отнять у нашей страны чемпионат мира? Одно к другому не имеет никакого отношения. Убеждён, что ничего у наших клубов не найдут. Вспомните случай с «Ростовом», когда всю команду попросили сдать анализы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Джапаридзе.
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