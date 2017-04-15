Дзюба: я неудачно выразился, когда говорил о судействе в Грозном

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснился по поводу слов, которые были сказаны им в минувшую пятницу на открытой тренировке команды.
Игрок сборной России высказал мнение, что во многих матчах Премьер-Лиги судьи зачастую принимают неправильные решения, и привёл в пример матч «Спартака» с «Тереком» (1:0) в Грозном, который состоялся прошлой осенью. Дзюба сказал следующее: «Даже в Грозном „Спартак“ судили хорошо, спокойно, без криков и ора. Хотя в Чечне судят по-другому: приезжаешь играть туда – сразу пенальти. Но давайте не будем об этом, лучше говорить о футболе».
«Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея в виду. А говоря о судействе, я имел в виду следующее: после матча со „Спартаком“ в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.
Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из „Терека“, что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно», — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».
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