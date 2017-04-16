Лено: стоит признать, что «Байеру» повезло сыграть вничью с «Баварией»

Вратарь «Байера» Бернд Лено поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (0:0).
«Мы испытали облегчение вместе с финальным свистком. Мы бились и, к счастью, были вознаграждены. Стоит признать, что нам повезло с ничьей», — цитирует Лено сайт «Баварии».
«Мы знали, что будет тяжело и что в основном придётся бегать без мяча. Я рад за команду и доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Для нашей уверенности в своих силах это было очень важно», — сказал главный тренер «Байера» Тайфун Коркут.