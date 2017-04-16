Пелиццоли: переход в «Локомотив» сломал мою карьеру, там всё шло не так

Бывший голкипер «Локомотива» Иван Пелиццоли, ныне выступающий в «Пьяченце», выразил мнение, что переход в московскую команду в 2007 году сломал его карьеру. Игроком «железнодорожников» страж ворот являлся на протяжении трёх лет. Всего провёл за «Локомотив» 26 официальных игр, постоянной игровой практики не имел, а в 2009 году перешёл на правах аренды на тот момент в клуб Серии B «Альбинолеффе».
«Я много узнал в России и наслаждался жизнью там. Москва — фантастический город, но только не в плане футбола. Уровень был не очень высоким, совсем другой стиль игры. Мне потребовалось время, чтобы понять, как там всё работает. Сначала ждал четыре или пять месяцев, когда поставят в ворота, а когда стал играть, потом без объяснения причины на полгода исключили из главной команды. А затем ещё и травмировал плечо. Там всё шло не так. Переход в «Локомотив» сломал мою карьеру, когда мне было всего 27 лет.
Не нужно было ехать в Россию. В любую другую заграничную страну – Англия, Франция, но только не в маленькую лигу», — цитирует Пелиццоли So Foot.
Пелиццоли не в первый раз негативно вспоминает о своём опыте в российском футболе. В апреле 2016 года игрок после подписания контракта с «Виченцой» также выражал сожаление о своём переходе в «Локомотив».