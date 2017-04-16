Энрике: может, сыграем с «Ювентусом» в восемь нападающих — терять нечего

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что команда будет рисковать в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Конечно, в какой-то момент игры мы будем близки к камбэку. Мы будем очень много рисковать. Может, сыграем с „Ювентусом“ в восемь нападающих — всё равно нам нечего терять. Фанаты должны верить в игроков, которые уже выиграли всё. Мы команда чемпионов. Просто болельщики „Барселоны“ привыкли к белужьей икре, но не всегда можно держать планку из года в год», — цитирует Энрике Marca.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев. Дома туринцы разгромили соперника со счётом 3:0.