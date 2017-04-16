Фернандеш: «Локомотиву» пришлось несладко, было трудно забить первый гол

«Нам пришлось несладко, даже несмотря на то что «Арсенал» играл вдесятером – все футболисты хозяев стояли у ворот и не давали нам простора, чтобы создавать по-настоящему опасные моменты. Было трудно забить первый гол, но когда мы это всё-таки сделали, игра стала чуть легче, «Арсенал» раскрылся, и мы полетели забивать ещё!
Конечно, я с нетерпением ждал момента, когда выйду на поле и снова смогу отличиться, ведь я уже забивал здесь. Но самое главное сегодня – это победа команды. А Тула мне правда нравится, классный город! Я с удовольствием прогулялся утром, хотя, конечно, хотелось спать, ведь мы встали довольно рано», — заявил Фернандеш.
Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.