Рашфорд: не сказал бы, что заступил на место Ибрагимовича, мы все в одной лодке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в 33-м туре АПЛ. 19-летний футболист открыт счёт во встрече.
«Нам потребовалось проявить дисциплину, чтобы следовать плану на игру. Я бы не сказал, что заступил на место Ибрагимовича, мы все в одной лодке, и каждый пахал, делал работу, чтобы добиться результата.
Мой гол? Я получил умный пас от Эрреры после зрительного контакта между нами. Он отдал мяч именно туда, куда я хотел. Вот это нашей команде и нужно», — цитирует Рашфорда BBC Sport.