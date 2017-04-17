Х. Алонсо: Гвардиола заинтересовался мной, но выбрал Бускетса и не ошибся

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, играющий ныне в «Баварии», рассказал, что до перехода в стан «сливочных» мог пополнить ряды «Барселоны». В «Королевский клуб» Алонсо перешёл в 2009 году из «Ливерпуля».
«Руководство «Ливерпуля» и Рафаэль Бенитес сказали мне, что хотят выставить меня на трансфер. И тогдашний тренер «Барселоны» Гвардиола заинтересовался мной. Бенитес сказал ему, что я игрок, который может вписаться в его игровую модель. Однако уже начал проявлять себя Бускетс, который имел большие перспективы. Гвардиола выбрал Бускется и не ошибся», — цитирует Алонсо AS.
Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» с 2004 по 2009 год, после чего до 2014 года играл за «Реал».