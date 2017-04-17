Агент: «Барселона» крепко задумается, прежде чем расстаться с Алейксом Видалем

Роберто Баттистини, агент защитника «Барселоны» Алейкса Видаля, отметил, что руководство клуба не собирается расставаться с его клиентом. Одновременно Баттистини отметил, что в зимнее трансферное окно игрок был очень близок к смене клубной прописки.
«Думаю, «Барселона» крепко задумается, прежде чем расстаться с Видалем. «Интер» был близок к приобретению Алейкса зимой. У «Интера» внушающая уважение история, и он может превратиться в один из значительных клубов в мире», — приводит слова Баттистини TuttoMercatoWeb.