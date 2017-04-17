Власти запретили фанатам «ПСЖ» приезжать на матч с «Метцем»

Власти департамента Мозель объявили запрет всем болельщикам «ПСЖ» на приезд на выездной на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Метцем».
Как сообщает официальный сайт «Метца», всем болельщикам, которые будут представляться как фанаты «ПСЖ», будет запрещён проход на стадион, а также появление во всех местах города, где собираются фанаты «Метца». Билеты на гостевой сектор домашней арены «Метца» продаваться не будут.
Накануне в игре чемпионата Франции «Бастия» – «Лион» произошли беспорядки. Матч в итоге был отменён из-за нападения болельщиков «Бастии» на футболистов лионской команды.