Эмери: не думаю, что усталость повлияет на чемпионскую гонку в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил мнение, что усталость не должна помешать командам на финише чемпионской гонки в Лиге 1.
«Прошёл ещё один тур, но ничего не изменилось, потому что все три претендента добились побед. Очевидно, что мы просто должны продолжать делать свою работу, а также постараться оторваться от „Ниццы“. „Монако“ привык, что у нас напряжённый календарь, да и мы к этому привыкли. Но теперь матчей больше у „Монако“, ведь они бьются в ЛЧ. Они с трудом победили „Дижон“ в минувшем туре, но, по-моему, это случилось из-за хорошей игры соперника, а не из-за того, что монегаски устали. Не думаю, что усталость на что-то повлияет», — цитирует Эмери Goal.
Турнирная таблица чемпионата Франции